台灣女星來港旅遊食漢堡包　餐廳「拒收現金」被網民罵爆

自疫情緩和後，本港旅遊逐漸復甦，惟餐飲等服務行業的表現屢受批評。有台灣女星近日到本港旅遊，期間在尖沙咀某餐廳用餐時，結帳時卻被店方告知「只接受電子支付，不收現金」。所幸女星向路人求救，對方二話不說更幫其結帳，才避過食「霸王餐」的惡名。她事後經社交平台分享今次經歷，更引來不少網民關注並到有關餐廳的帳戶留言評論，未料店方的留言更引來兩岸網民聲討。

台灣女星謝忻日前在其Facebook帳戶分享上述到港旅遊及用餐的經歷，指當日到海港城某知名漢堡包用餐，惟結帳時「卻聽到了收銀員專業但無情地說；『No cash, but we accept all kinds of payments.』」，即表明不收現金，只收電子支付。不過，謝忻表示其信用卡放在郵輪保險箱的錢包裏，手機亦沒有安裝任向電子支付軟件，身上只有600港元現金，在她不知如何是好之際，幸運地向剛好經過店門、來自浙江的女遊客求助，後者初時顯然有點錯愕，但得知整件事的來龍去脈後，「二話不說便拿着手機走到收銀員前幫我(謝忻)結了帳」，並收下謝的港幣現金。

不少網民得知謝忻的經歷後，均湧入涉事餐廳的Instagram帳戶，不少留言到提及「Why can't pay by cash?」，即為何不能以現金支付。而商家亦回應「because it is the 21st century(因為這是21世紀)，隨即引來網民不滿，並相繼留言怒轟，「等執啦咁串」，另有曾到該店的網民提到，餐廳門口亦沒有清楚標示「唔收現金」，「去過一次中伏，店員仲會企係到等你自己solve(解決)」。

事件連日來引起大批網民留言，直至今日(20日)，店方留言就事件道歉，並解釋是因為疫情影響下，自去年11月起已拒絕以現金支付，若顧客未能使用電子支付，可向店內職員尋求協助，店員將用信用卡先為顧客付款。不過，網民並不接受有關回應，質疑當初店員沒有出手幫助謝祈，反要對方向其他人求助才能完成付費，直斥「這反映到，你們店裏職員是如何的『冷血』」。