大埔黑點長期堆積電器雜物　市民投訴無門更遭清潔工揶揄

政府早前高姿態打擊全港衞生黑點，高官落場「做騷」引起社會關注。然而，《東網》不時揭發衞生黑點掃之不盡，清潔過後很快故態復萌垃圾堆積，甚至惹來鼠患引發散播疾病風險。東網今日(20日)又接獲居民舉報，指大埔大元邨附近有處路旁經常被人堆積雜物，包括破舊傢俬及電器等，長期產生異味及衍生衞生問題，居民拍照舉報，卻遭在場疑似清潔工喝止，對方更指長久以來都是這樣，着該居民「即管投訴」。

位於大埔大元邨泰怡樓與新界鄉議局大埔區中學之間的路旁，經常有人棄置大小型破舊傢俬電器雜物，嚴重影響附近一帶的環境衞生。大埔居民陸先生每日經過上址，他不耻有人胡亂棄置雜物，相關管理人員卻一直縱容，該些垃圾堆積起來逾2米高，垃圾堆旁有兩間學校，有學生會在中午時分，在操場外進食午餐，猶如在垃圾旁進食，影響學生健康。

陸曾致電政府熱線投訴相關情況，卻未獲回覆。他昨日(19日)再到上址視察，發覺雜物堆積的情況愈見嚴重，加上有拾荒者在此「尋寶」，會拆爛電器零件，令玻璃等碎片撒滿一地，對路人也造成危險。他遂舉起手機拍攝現場時，有疑似外判女清潔工喝止，問他為何拍攝，他謂要向政府投訴此衞生黑點，豈料對方隨即笑指「幾十年都係咁，你咪即管投訴囉！」陸對該女工的言論感到氣憤，憂慮助長衞生黑點不但影響環境，也會引來鼠患隨時散播傳染病，盼東網代為發聲，要求政府相關部門正視，並終止該衞生黑點。