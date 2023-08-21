網購騙案今年上半年4872宗　涉款按年飆1.6倍至9410萬

本港每14分鐘就有一宗騙案發生。執法部門表示，今年上半年有15,637宗科技罪案，涉款20.3億港元；去年同期則有10,613宗，涉款15.8億港元。科技罪案約有3分1是網上購物騙案，網購騙案今年上半年有4,872宗，按年增加23%；涉款9,410萬港元，按年急增1.6倍。同期損失最多的受害人為一名女子，涉及一宗虛擬資產網購騙案，痛失600萬港元。

網購騙案今年上半年有4,872宗，受害人介乎11至76歲，來自不同背景，故有網購習慣的市民，都有機會中招。大部分網購騙案的騙徒都是假扮賣家，在各社交平台或買賣平台討論區發貼文或開專頁佯裝售賣貨物，收款後消失無蹤。網購騙案主要在Facebook(60%)、Carousell(23%)、WhatsApp(5%)及Instagram(4%)等平台發生，多以演唱會/主題公園門票、酒店套票/餐飲服務、名牌手錶/手袋、網上遊戲帳戶、傢俬/電器等貨品作為行騙幌子。至於收款方面，大多數騙徒是使用「轉數快」，其餘的則用儲值支付工具。

為此，執法部門過去半年針對各類詐騙案件拘捕逾1,790人，瓦解多個本地及海外詐騙集團。此外，於2021年起先後8次針對網購騙案進行「鐵將行動」，搗破3,900多宗相關案件，涉款2,676萬港元，拘捕527人；當中本月7日至18日的第8次相關行動，以涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢拘捕50人(15至52歲)，涉266宗案件，涉款350萬港元。

在上述第8次的行動中，有28宗網購騙案是由同一詐騙集團操控。該28名受害人在去年9月至今年2月期間，於社交平台出售貨品，騙徒扮買家主動聯絡受害人，聲稱有意欲購買。騙徒之後提供入票收據或假過數紀錄作付款證明，部分更訛稱不慎轉帳額外款項，要求「找錢」。當騙徒成功騙取貨物或額外「找錢」後，便隨即失聯，涉款共140萬港元。集團至今有8人落網。調查人員呼籲市民要提防「彈票黨」及「找錢黨」。

為打擊騙案，執法部門今年年底前與銀行業界等合作推出第一階段「可疑指標警示機制」，將「防騙視伏器」資料連接轉數快平台，市民網購付款時，如收款方被標示為「高危有伏」，市民就會收到警示。