東方日報A1：公院淪陷　醫生灰心　外地招百人點夠分

公立醫院醫護人手流失猶如江河決堤，一發不可收拾。惟本港人口持續老化，市民求診頻，儘管當局早前到外地招募約百名醫生，首批料下月到港，加上來自大灣區醫護「外援」，仍然杯水車薪「唔夠分」。港府衞生官員表示，公院醫生人手流失漸趨年輕，尤其專科醫生轉向私人執業，稱要提升工作滿足感，扭轉出外「開檔」掙錢的氛圍。但議員指，不少公院醫生因工作量過多，感到灰心才離職，批評官員對人才流失成因的了解片面，又指港府推動公私營協作計劃乏力，未能善用全港醫療資源。關注病人權益團體則指海外醫生難以完全補足公院醫生的空缺。

根據醫院管理局資料，截至今年4月底，公立醫院過去一年有逾400名全職醫生、接近3,000名護士離職，流失率達到7.1%和10.9%。

醫務衞生局官員昨日在電台節目表示，本港現時有逾90%病人使用公營醫療服務，但本港有超過一半的醫生於私營醫療體系工作，而最近10年，轉向私人執業的公立醫院醫生愈來愈年輕，近期以30至39歲完成考取專科醫生資格的群組流失率最高，形容情況嚇人。他指，不少年輕醫生以自立門戶為目標，「變相好像不去自立門戶、開檔是很愚蠢」。

官員承認公立醫院的薪酬回報低於私家醫院，強調需要扭轉「自立門戶」的風氣，指過去公立醫院醫生離職大多至少工作至顧問醫生，或者已經50多歲，更甚是年邁需退休，反問「為何現時不可以在公立醫院做到退休呢？」他續指會從提供培訓機會等着手，提升醫護的工作滿足感，挽留人才。

官員又透露，醫管局早前分別到英國和澳洲進行「搶人才」，至今已為過百人面試，料首批醫生將於下月到港就業。另外透過大灣區醫療人才交流計劃，亦成功招募10名醫生及70個護士，加入前線工作。

醫療衞生界議員林哲玄卻批評，當局將人才流失歸咎於醫生想自立門戶掙錢是捉錯用神。他指，早前調查逾300名醫生，他們離開公院皆因工作量過多，例如門診原訂下午5時完結，最終晚上9時才應診完最後一名病人，而每名病人僅得很少時間問診。他又說醫院資源不足，難協助病人預約短時間專科檢查，不能給予最佳水平的醫療服務予病人，令醫護氣餒、心灰意冷，萌生去意。

林又指，公私營協作為解決困局的最大方法，但港府未有大力推動計劃，例如大腸鏡篩查及檢查等較成功的協作，推出計劃7年來未曾檢討，資助金額「一毫子無加過」，但租金、人工等成本已遞增，利潤「一年少過一年」，又無視私家醫生意見，「唔係私家醫生唔幫你！」

他促請港府善用私人醫療資源，尤其基層醫療系統，將部分病情穩定的人轉到家庭醫生接受治療，亦應新增公院招聘半職或兼職醫生職位，令私家醫生能「幫手」，減輕公營醫療系統的壓力。

香港病人政策連線主席林志釉則擔心，海外醫護難以完全補足流失的空缺，指人手數字或許能抵銷流失的人頭，但由於醫生的所屬專科未必與離職醫生的一樣，長遠仍需設法挽留公院醫護人才。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：