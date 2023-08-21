啟德郵輪碼頭的士「車等人」　營運商稱會與業界商討改善交通安排

大型郵輪「海洋光譜號」前日(19日)抵達啟德郵輪碼頭，當局準備多種接駁交通工具，讓旅客外出觀光購物，但的士卻出現「車等人」情況。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今日(21日)在電台節目表示，的士出現供過於求現象，原因是今次郵輪的旅客並非留港，只屬訪港，帶行李篋的旅客較少，多選擇坐巴士。但強調公司一向有與的士業界保持溝通，將會再與的士業界商討改善措施。

他續稱，今次郵輪訪港，碼頭現場交通已有很大改善，因為安排了多條巴士路線往不同地點，旅客很快得到疏導，但他同意未必須要提供7條免費巴士或旅遊巴路線，認為路線班次密好過路線多。為進一步改善交通及配套等情況，希望當局容許的士到碼頭接載旅客可以收附加費，另外碼頭亦可以多開一個出口疏導旅客。而長遠而言，希望當局考慮在碼頭附近開設酒店及停車場等，讓旅客可以選擇留在碼頭附近消遣。

另外，香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，前日早上現場市集人流不算多，直至中午過後旅客返郵輪期間才有很多人到市集，當中有人反映手信有特色，亦有人認為品牌不夠多，市集將會與更多品牌商討合作。