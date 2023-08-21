人工島再次鬼祟發布報告　環團批方式如出一轍毫無公信力

政府有意力推興建椅洲人工島，惟其鬼祟公眾諮詢方式一直備受環團及公眾批評。於今年3月完成公眾參與活動後，卻一直沒有提及何時公布相關的意見整合報告；惟有環團發現發展局在沒有發出新聞公告下，僅在社交媒體內文中提及已上載最新報告至專題專頁，有關的資訊發布方式被批評當局如出一轍地鬼祟諮詢人工島興建計劃。

環團綠色和平指出，當局就人工島預留逾1,100萬港元公帑進行公眾諮詢工作，惟由一開始已被批評為最鬼祟的「三無諮詢」，而現時連公布公眾諮詢正式結果報告，亦如出一轍地鬼祟；當中僅在昨日(20日)傍晚在發展局Facebook社交平台，以貼文方式輕輕提及，期間並無發出新聞公告，令環團形容該方式毫無公信力。而根據相關報告中，提到在收集的7,800份公眾意見中約6成表示支持項目，約兩成半反對，餘下約一成半意見並沒有明顯立場，但亦就不同範疇表達意見及提問；另報告指出，在180份提及人工島項目的傳媒報章專欄及社評中，統計了約有110份表明了立場，而當中約6成表示支持項目，表示反對項目則佔約4成。

對於報告內容，綠色和平指雖然政府聲稱有6成意見支持人工島，惟經細閱報告內容，發現當局僅在每部分開首籠統地指出「市民普遍支持」，卻欠詳細實質支持理據，舉例指有關可能融資選項的意見，「經濟效益估算和降低風險」部分的6個意見全屬擔憂，有關成本估算及發行債券兩部分亦有過半屬反對或憂慮，惟當局並無進一步作解說。

事實上，有關報告共29頁涉五大範疇，包括項目簡介、公眾參與活動摘要、公眾意見摘要、曾發布的回應摘要及未來路向，其中僅佔12頁為公眾參與活動摘要及公眾意見摘要，寥寥數行文字被環團形容報告內容籠統及未能反映市民對人工島的關注及憂慮。