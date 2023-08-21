中秋前後大閘蟹供港　復常後餐飲市道疲弱料維持原價

下月底是中秋節，佳節前後是港人進食大閘蟹的良辰。雖然近期內地天氣反常，暴雨成災，惟銷售大閘蟹的業界均指惡劣天氣不影響大閘蟹養殖，預料今年供港的大閘蟹品質不俗，最快下月才有第一批供港，價格與去年相若，又指即使中港通關後，受制於樓股表現疲弱，預期生意額與去年相若。至於餐飲業亦對今年生意不敢樂觀，直言復常後飲食界晚市僅恢復7成，有消費能力的群組離港，預期大閘蟹來貨即使成本上漲，但套餐只能維持原價。

大閘蟹老字號「老三陽」負責人祈小姐指，今年內地暴雨成災的惡劣天氣，未有對蘇州一帶大閘蟹養殖場造成影響，加上近期當地天氣良好，而且內地在監管品質方面做得很足，對今年供港的大閘蟹質素有信心，惟仍要待其「最後一脫」才能評估實際價格，在經濟疲弱下，預期價格與去年相若，料最早一批大閘蟹亦要中秋節前後才會到港。

祈小姐解釋，大蟹閘要經過5次脫殼，而目前就要等待最後一次脫殼，可決定其品質及大小，如天氣繼續保持良好，大閘蟹可以由3兩變6兩，惟過往亦試過8月經歷逾攝氏40度的高溫天氣，導致大量蟹死亡，故此她指要「睇天做人」。現時內地主要為科學化養殖大閘蟹，供港時要經南韓再入口，故此運輸成本高昂。今年中港雖已開關，以往「樓股旺就大閘蟹旺」，惟今年股市及樓市表現一般，故她對於今年銷情保持審慎樂觀，要待下個月大閘蟹成熟後，才能進一步評估，但她忠告市民要保持警惕，切勿貪平，應光顧信譽良好的商戶。

香港餐務管理協會會長楊位醒亦認為，本港復常後，食肆未有受惠於報復式消費，至今晚市僅及疫情前的7成，去年疫情期間推售的大閘蟹套餐有一定客量，如今再無「限枱令」等措施，反而較少推出一圍12人的套餐，主要推出3至6人套餐。而去年他指平價的4両蟹成本會翻倍至大約50港元一隻，今年估計價格相若，惟仍要看9月內地天氣，未能評估來貨量。亦由於有消費力，願意消費又能夠負擔大閘蟹蟹膏的較年輕一群，大多已移居海外，留下來的市民對於大閘蟹消費意欲不高，預期今年大閘蟹套餐只能持平，價格與去年相若，業界未敢加價。