被懸紅通緝及流亡兩年多　許智峯宣誓成為澳洲執業律師

目前被港府懸紅100萬元通緝、流亡澳洲逾2年的前議員許智峯，今(21日)在社交平台發文，透露已在南澳最高法院完成宣誓，並獲法庭頒令正式認許他為律師。他又提到，在宣誓前已向澳洲的律師會及法庭，申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令，仍獲裁定有良好品格。

許智峯指出，當地普通法制度下，法庭對律師的品格有嚴格審查。他在申請律師資格時，需向當地法庭及律師會申報其在香港的所有刑事紀錄，當中包括國安法下的100萬懸紅通緝令、藐視法庭罪、藐視立法會罪、襲擊罪等等議會抗爭罪名等，又形容自己可能是澳洲歷來最多刑事紀錄的律師。而澳洲的律師會及法庭考慮過上述的一大堆罪名後，依然裁定他有良好品格，是成為律師的合適人選。

他又提到，在其所屬的州份中，律師資格並不分大律師及事務律師，官方叫法是直接稱所有律師為「大律師及事務律師」。所以他既是大律師，同時亦是事務律師，亦可以上庭打官司或做事務律師的工作，為市民提供法律意見。但又指，現時需在一個只生活過兩年多的地方執業，在法律外仍有不少當地法律界的文化及傳統需要摸索。