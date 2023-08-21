撫摸15歲女大腿及乳房　陰莖觸碰其臀部　獸父被判囚28個月

56歲父親涉自2020年尾起的1年間，多次於住所及酒店非禮當時約15歲的女兒，當中包括撫摸其大腿及乳房，及趁女兒洗澡時，用陰莖觸碰其臀部。該名父親及後被控6項非禮罪，他早前於區院承認其中3項控罪，今（21日）接受判刑。暫委法官王證瑜指被告與事主年紀相距大，且涉違反誠信，事主亦有創傷後遺症。不過考慮到被告沒有恐嚇或使用暴力等，亦非心理變態且重犯機會不高，最終判監28個月。

報稱任自由工作者的被告L.W.K.（56歲）過往沒有案底。被告承認之控罪指他於2020年11月至翌年9月，在香港鴨脷洲的家中，非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號雅格酒店，非禮15歲的X。據法官引述被告的報告指經歷兩段婚姻的他，繼發現第一任妻子有婚外情而離婚後，再發現X的母親亦有婚外情，令他產生報復心理。被告稱沒有接觸兒童色情物品且無特殊性癖好，案發時因不能自控而犯案。報告指被告重犯機會不高。

X的報告則顯示她有創傷後遺症，情緒受到事件影響，且曾有自殺念頭。事件亦影響她對人的信任，特別是對男性，亦對她學業有影響，她亦正努力忘記事件。法官在考慮所有因素後認為總量刑應為監禁42個月，因被告認罪給予3份1減刑，最終3罪共囚28個月。

案情指X一家同住於涉案鴨脷洲的單位，X與被告等同住一房。約在2020年11月或12月某日早上，被告聲稱天氣寒冷，走近睡在床上的X面向她躺下，其後抱着X再觸摸其大腿，再把手伸進X的胸圍內觸摸其乳房，X推開被告的手，及後換好衣服去上學。翌年5月，X與被告等家人同入住位於黃竹坑的雅格酒店。5月9日下午，X與朋友見面晚上回酒店，發現只有被告在酒店房。當X洗澡時，被告進入浴室脫掉衣服，以陰莖觸碰X的臀部約10次，並觸摸X的腰及胸，X最終推開被告及後自行回家；約4個月後，X和胞妹在單位內洗澡，其間被告突進入洗手間，以手指觸碰X的陰道。X的母親最終得悉X被非禮的事，被告其後被捕。

案件編號：DCCC 247/2022