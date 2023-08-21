美食展倒數多個攤檔冀清貨　惟優惠平平市民：氣氛帶動下才消費

一連5日於灣仔會展舉行的美食博覽將於今日（21日）下午6時煞科，眾多市民拖着買餸車仔入場掃貨，場內持續水洩不通。攤檔紛紛推出清貨優惠，會場價8折，連鎖麵商則以「買6送6」推銷，亦有個別店舖半價酬賓，務求「要錢唔要貨」！多個入場人都買到一袋二袋，整個買餸車都裝滿，但他們說今年的優惠平平，不算太吸引，志在湊熱鬧。

距離展覽連結尚餘數小時，整個會場都人頭湧湧，要掃貨的人需要經過重重「人牆」，才能靠近攤檔，一不小心亦有機會被車仔輾過腳趾。售賣熟食檔繼續為成排長龍之最，有海味店以45港元售賣含鮑魚、花膠的佛跳牆小食，成功吸引店外過百人排隊。而其他店舖亦以手寫貼上「最後優惠」，例如指定麵食買6送6；日本新鮮牛乳買1送1，個別售賣湯包小食的店舖亦做「全場半價」；眾多攤檔的貨品折扣比率大概是會場價8折左右，例如有日本急凍帶子由一包200港元減至160港元等。

不少市民拖着車仔買得盡興，謝太與女兒由馬鞍山特意乘東鐵前來「執平貨」。她表示，買了海鮮、咖啡、冬菇等，價錢較一般零售便宜，共花了2,000港元，較去年花多了點點，但沒打算買鮑魚等海味，指車仔已裝滿。許生、徐女士亦特登留到最後一日來掃貨，來了兩小時買了急凍海鮮、保健品，花了約3,000港元。但他們表示，今年的優惠不太吸引，與外面超市等售價相若，「不算抵」，氣氛帶動下才消費。

黃小姐則表示今天專登請假，陪同由內地來港旅遊的朋友逛街，吃了售15港元的紅燒肉拌麵，及豬肉煎餅，亦買了冰皮月餅。於2018年最後一次來美食博覽的她說，今年的優惠較少，但很開心博覽能夠恢復正常，打算會再找美食享用，「睇啱就會買」，預計於場內花至少500港元。美食博覽今日開放至傍晚6時，關閉前45分鐘會停止售票及進場。