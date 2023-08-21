晨泳婦維園泳池疑溺斃死因研訊　泳池經理指死者是由泳客發現

87歲老婦5年前在維園泳池晨泳期間懷疑溺斃，死因研訊今（21日）繼續。時任維園泳池女經理稱，死者是由泳客發現，同意上級看法，認為事件屬意外。另外，庭上提到，康文署早前引入人工智能遇溺偵測系統，今年年底當局會檢討成效。

是次研訊的對象是死者何桂珍，她於2018年8月17日，在維多利亞公園泳池游泳，之後被發現在水中失去知覺，送院不治，終年87歲。研訊由死因裁判官林希維處理，不設陪審團。死者家屬有列席，但沒有律師代表，康文署則以利害關係方列席。康文署現任維園經理梁家俊今供稱，康文署早前引進人工智能遇溺偵測系統，若泳池有人遇溺，系統會傳信號予救生員。梁透露，系統正在觀塘游泳池的戶外副池試行，年底將檢討成效。

另外，時任維園泳池經理王祖妍指，她是從其他同事得知事件經過，案發時並不在泳池。她稱，事後有提醒所有救生員，離開崗位前須通知上司，她會不定時到泳池巡視。以她所知，事發當天，由於事出突然，救生員忙於為死者救急，以及協調救護車，故無暇分身尋找目擊者。有上級在報告中添上「純屬意外」字眼，王稱不知道為甚麼有這字句，但她同意屬意外。

案件編號：CCDI-900/2018