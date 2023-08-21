7月消費物價按年升1.8%　煙酒飆18.4%最多

政府統計處今日(21日)公布7月的消費物價指數，根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，略低於6月的相應升幅1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月的基本通脹率為1.6%，亦較6月的1.7%略低。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的3個月，平均每月升幅為0.1%，與截至6月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升18.4%；電力、燃氣及水上升9.9%；衣履上升6.6%；外出用膳及外賣上升3.7%；雜項服務上升2.4%；交通上升2.1%；雜項物品上升2.0%；以及住屋上升0.7%。另一方面，錄得按年跌幅的類別，包括耐用物品下跌3.3%；基本食品則跌0.5%。

政府表示，7月基本消費物價通脹維持在溫和水平。電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復甦而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。