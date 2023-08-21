廿年老行尊「賜教」未着車　巴士女車長：我揸車唔使你教

老行尊經驗多可提點後輩，但亦應留意場合及時間。網上今日(21日)流傳一條巴士嗌交片，事緣有乘客登車後發現巴士無冷氣，思疑女車長未能啟動巴士引擎，故向司機「賜教」，甚至自誇「揸咗廿年巴士啦」，但惹來對方激烈反駁「我揸車又唔係你揸車，唔使你教」，女車長直言「你驚嘅話就唔好坐」，其他乘客亦出言規勸該名「老行尊」道「唔好嘈啦」。

從社交平台Facebook群組「車cam L(香港群組)」的片段，可見在前往元朗形點(YOHO MALL)的巴士車頭聚滿人，一名背包前孭、着緊身灰衣的阿叔恃住「揸咗廿年巴士」的經驗，與女車長就「巴士有冇着車」的議題高聲爭論，期間灰衣阿叔表示「我勸告你小心啲揸車」，女車長則反駁「我揸車唔使你教」，更反問道「我揸唔到車我會坐呢度咩？我會喺呢度咩？」

在場其他男乘客亦幫口道「人哋(女車長)有牌㗎」，又稱「佢(女車長)着咗車冇冷氣啊，唔關着唔着車事啊」，並嘗試平息事件，着女車長返回崗位，又向阿叔稱「你驚嘅就...」殊不知，阿叔疑自尊心受挫，大聲呵斥對方「你唔知頭唔知路，唔好出聲」，惟遭女車長反駁「你驚嘅話就唔好坐，好簡單」，惟阿叔彰顯自己「老行尊」，於是大聲道「我揸咗廿年巴士啊，知唔知啊」，卻被對方無視「我理得你幾多年」。

阿叔其後向車廂內走去，本以為事件終於告一段落，誰想阿叔仍深深不忿地道「開車啊，小心啲揸車啊」，雖然懷疑中氣有失而致走音，但仍成功重新焫起火頭，坐在司機位置的女車長回頭便道「關你鬼事啊」，阿叔隨即上前拍下車長證，不過女車長則大聲表明會報案，並喝道「你(阿叔)騷擾我揸車」，此時阿叔才知難而退，但仍要跌落地揦番拃沙「唉，搵站長啊」，全車人此時一哄而散，鬧劇亦就此告終，未知後事如何。