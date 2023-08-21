12人蛇案疑犯鄧棨然即將內地刑滿　後日到灣仔區院應訊

12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，11人已先後由內地移交香港。餘下的鄧棨然，因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。據司法機構網頁顯示，他將於本周三（23日）到灣仔區域法院應訊，料意味着他即將服畢內地的刑期。消息指，鄧棨然明日(22日)內地刑滿出獄，將移交香港執法部門。

鄧棨然涉嫌在2019年在灣仔單位藏汽油彈而遭起訴，期間涉嫌偷渡到台灣，結果被內地海警截獲拘捕，並於內地被判監3年。據了解，他的刑期即將屆滿。司法機構網頁顯示，他將就汽油彈案，周三下午往區院應訊，案件性質為「依令緝捕歸案」，由法官高勁修處理，預料需時15分鐘。

鄧棨然在本案被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

案件編號：DCCC323/2020