房屋局明推過渡性房屋津貼試驗計劃　估算達3.5萬住戶受惠

房屋局今日(21日)表示，為協助入住過渡性房屋的住戶搬遷和盡快融入新社區，局方將於明日(22日)推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，估算受惠住戶達3.5萬人。該試驗計劃目的為有關「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」下過渡性房屋項目新住戶提供一次性特別津貼，減輕他們於搬遷和適應新居住環境期間，如孩子轉校、搬運/添置家具電器等的開支壓力。

發言人表示，局方留意到入住過渡性房屋的住戶大多是低收入基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的開支。因此，房屋局於今年6月16日成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,520萬港元，支持為期兩年的「試驗計劃」，希望讓住戶得到及時的支援和鼓勵。當局又指，上述津貼不設用途限制，讓住戶能更靈活和彈性地應付各自需要。而計劃對象是今年6月16日或以後入住過渡性房屋單位的住戶，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少1年；其後再度搬遷則不會獲發放第2次津貼。

獲發放的金額，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定。如市區及擴展市區，6人及以上住戶可獲5,750港元津貼，而新界及離島的6人及以上住戶，則可獲發放11,550港元的津貼金額。住戶辦理接受獲編配過渡性房屋單位手續時，可同時向營運機構提出津貼申請；接獲申請後營運機構會於20個工作天內發放津貼。如獲批津貼的申請人當時仍未遷入項目，則於其正式遷入後的10個工作天內發放。