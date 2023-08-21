日本政府宣布　福島核污水最快本周四起排海

日本首相岸田文雄今晚(21日)表示，福島核污水最早將於周四(24日)起排海，目前準備工作已進入最後階段。政府內閣將於明早(22日)召開相關部長會議，決定具體日程。

岸田文雄今日中午與全國漁業協同組合連合會會長坂本雅信等業界代表會面。坂本雅信指出，漁業繼續反對核污水排海計劃，稱有關做法會影響福島及鄰近地區水產聲譽。岸田文雄回應指，政府着力確保核污水排海安全性及對日本聲譽的影響，希望業界理解，並承諾政府會承擔所有責任，讓漁民在未來數十年安心謀生。

在北京，中國外交部發言人汪文斌批評，日本政府強推核污染水排海計劃是嚴重失信之舉。2015年日本政府在給福島縣漁業聯合會的書面文件中承諾，沒有得到利益攸關方的理解前，不會對核污染水採取任何處置措施。時至今日，包括福島縣漁業組織在內的大量日本民眾依然強烈反對排海決定。他強調，日本政府這種背棄承諾，出爾反爾的做法，失信於國內民眾，也失信於國際社會。核污染水一旦排放入海，就會覆水難收。中方敦促日本政府正視國內民眾和國際社會的正當合理關切，不要作出錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃。