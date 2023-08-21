美食展落幕展商提早收檔　另有攤檔指「賣唔晒無得返屋企」

愈接近美食博覽完結時間，展覽變成散貨場，「最後優惠」的叫賣聲不斷，多個展商於今（21日）午4時已經陸逐收檔，至完場前半小時，每10檔便有2檔已執拾好貨品，其餘則盡最後努力推銷貨品。當會場播放展覽完結聲帶，個別展商喊咪感謝客人支持，亦有攤檔未有理會廣播，繼續叫賣，聲言「賣唔晒無得返屋企」，部分則派發薑糖等贈品予路人。多個商戶說今年銷售一般，客人普遍只願買平價貨。有展商透露，今年大會禁止現場烹調食物，即燒串燒、即焗薄餅均消失匿迹。因此雖然恢復試食，但選擇較少，剩餘加熱或氣味較淡的食物，令整體氣氛不及疫前。

主售急凍海鮮的「一方食品」於4時已執拾攤檔。高級顧問吳若琴表示，人流足夠，首復試食下，奈何經濟環境不佳，美國加息等，較過往預少20%貨擺展，亦不希望冷藏食品送回倉庫，於最後一天提供清貨折扣優惠。她提到，市民選購貴價貨品時會考慮一段時間，平價產品較受歡迎，過百元商品已較難賣。吳續指，整個展期不見內地旅客，「或者急凍嘢唔啱佢哋」，而整體銷情平平，與疫情期間的情況差不多。

合泰海產貿易總經理雷丹霞則指，攤檔相隔數年疫情沒賣熱食，因此今年以優惠價錢售賣佛跳牆食品，回饋市民，明言售價幾乎「無肉食」，但成功吸引大量市民排隊享用美食，「琴晚10時收場啲人叫極都唔肯走」，部分人其後亦會購買相關罐頭產品。不過，她亦說市民普遍選擇較便宜產品，亦不敢加價，其中300港元6罐的罐頭即食鮑魚產品最多人選購，料今年生意會較去年有50%增長，但她說生意「算係咁啦」。