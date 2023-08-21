政Whats噏：擬就冷氣機滴水修例　陳克勤：淨係加罰款解決唔到

香港衞生問題嚴重，老鼠橫行之外，垃圾屋、冷氣機滴水同樓宇滲水更加係屢見不鮮，唔少市民都深受困擾。政府早前就冷氣機滴水等嘅公共衞生妨擾問題檢討，仲話爭取喺出年下半年向立法會提交修例草案，議員陳克勤認為有必要盡快修例，但就覺得單係加重罰則並唔能夠解決問題，若果部門唔協作，問題只會逾嚟逾嚴重。

包括陳克勤在內多名議員曾約見相關政府部間，就修例反映意見。陳克勤話罰則雖然提高咗，但其實執法難度反而有升無降，又以冷氣機滴水為例，呢個問題除咗要處罰當事人之外，及時維修滴水嘅問題亦好重要，因為要避免持續滋擾鄰里。雖然依家食物環境衞生署已經喺夏天有聘請專責小隊加強巡邏同採取執行動，但維修嘅安排都涉及到樓宇、工程呢一啲部門，所以佢認為政府喺加強執法嘅同時，各部門間更應加強協作喎。

佢話由於冷氣機滴水問題係有季節性同時間性，如果行既定程序嘅話，可能天氣轉涼先解決到，到時已經少人開冷氣，就唔可以喺影響最大嘅時候即時處理啦！

點解罰則提高，執法難度都會更加難呢？佢解釋，話提高咗罰則之後，勢必令非法展示同張貼招貼或海報、丟棄垃圾廢物嘅犯法行為更加隱蔽，所以政府就會更加難發現嘞！佢認為政府喺提高相關罰則之餘，發生問題時，好似滴水、垃圾堆積咁，更加要盡快處理。

唔單止要處理冷氣機滴水問題，當局計劃修例處理嘅公共衞生妨擾亦包括滲水問題，據政府數字單係舊年樓宇滲水嘅投訴就超過3.9萬宗，當中有超過2.4萬宗未有啟動調查，有啲個案嘅處理時間要以年計，所以當局建議合併兩個調查滲水個案階段，令調查時間可以由90日縮短到60天，預計會喺今年第3季在部分地區試行。