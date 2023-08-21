何文田常盛街現沉降　耀能盛康園院友暫遷往樟木頭長者中心

何文田常盛街一帶日前出現沉降，導致該街道的香港耀能協會盛康園院舍被迫需要搬遷。社署今晚(21日)表示，正全力協助及安排盛康園的服務使用者，暫時遷往西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心，並於下周二(29日)起分批安排院舍住客調遷，當局料222人受暫遷影響或未能使用盛康園的服務。

社署表示，據建築署的監測數據顯示，涉事大樓西南端的地基出現局部下沉現象，該署已在大樓的地基範圍進行初期的灌漿工程，有關工程有效緩減地基下沉的現象。經評估後，建築署確定目前大樓結構安全，並將在大樓內進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察，以了解建築物的地基局部下沉的原因，並會按其後所得的結果制訂具體維修方案。

在聽取建築署的意見後，當局以免有關工程產生的塵埃和噪音對院舍住客、員工、探訪者等帶來影響和不便，決定騰出大樓讓建築署作詳細勘察及跟進工程。而協會目前在盛康園為182名殘疾人士提供住宿照顧及日間訓練服務，另有40名殘疾人士只接受日間訓練服務。有關暫遷安排預計須持續一段時間，協會已於今日為家屬舉行簡介會講解有關安排。

社署又指全力協助暫遷的安排，包括提供額外資源予相關機構。度假中心的場地已配備無障礙設施，為進一步令度假中心環境切合盛康園不同服務單位殘疾人士的需要。另正提升度假中心的設施，並增添適當的設備，確保服務使用者能在安全的環境繼續接受住宿照顧及日間訓練服務。同時，為方便只接受日間訓練的學員及前往探訪的家屬，社署會提供額外資源讓協會安排專車接送他們往返度假中心。