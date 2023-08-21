筲箕灣小食店賣「燶底」格仔餅　老闆即時認錯獲網民大讚

蛋撻、雞蛋仔、格仔餅均是本港的知名小食，旅客抵港都必然購買一試。有女網民日前就在社交平台分享於筲箕灣某知名小食店購買格仔餅的經歷，意想不到的是竟出現「燶底」格仔餅令其大感失望，並拍下「罪證」公審引起其他網友關注。不過，事件亦同時吸引到店方注意，老闆更特意發函道歉及承認失誤，成功挽回大多網民的支持。

涉事女網民昨日(20日)在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳所買得的「燶底」格仔餅相片，以貼文寫道：「唔好以為係朱古力味呀，係原味，非常失望！$24一底，整燶咗照畀客，仲要專登反轉夾喺入面呃人！燶到苦！」從相中可見，該格仔餅其中一邊內餡有明顯的黑色焦邊，但由於事主是「買咗入屯門返到去(屋企)先發現」，所以未能在現場向店方反映。

事件引來街坊及網友關注，甚至有人發現已非首度出現類似問題，紛紛留言批評店舖，「愈做愈差，唔知點解仲咁多人幫襯」、「一粒老鼠屎，整壞一窩粥」、「真係以為朱古力醬」。不過，亦有一班老顧客為店方解釋，「以前老細親自整，家吓全部都係請返嚟，出品一定有參差」、「老闆唔喺度就差啲，老闆喺度都OK」。由於東大街亦曾是東區最出名食街，有網民表示，「呢間舖算是難得區內有名氣，仍難得保持水準之小店」。

至今日(21日)，涉事店舖在其Facebook帳號發表道歉啟示，提到因在製作過程中出現了不解的狀況，以致使事主進食時感到不安及帶來不愉快的購買體驗，承認此次意外確實是店內工作流程出現嚴重失誤而導致，已在當晚聯絡女事主道歉及作出補償。店方強調，全體員工已即時開會檢討，重申工作流程及食物品質的重要性，避免出現類似事件。

店主誠意認錯一事亦打動事主，女網民今日更新原本的貼文內容，提到「老闆肯正視問題，我接受。我都幫襯咗幾年，希望嚟緊會可以做到從前嘅水準」。另亦有網民對老闆表示支持及讚賞，「欣賞老闆立即回應，有衝擊先有進步，我會再嚟食格仔餅的」、「快速回應，承認錯誤及改進，難得的良心小店」。