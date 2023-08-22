3800幢樓宇到期未遵驗樓令

現時全港有多達3,800幢到期而尚未獲遵辦驗樓令的樓宇，根據《建築物條例》第40（1BC）條規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予他的強制驗樓法定通知，即屬犯法，可被罰款5萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款5,000元。屋宇署截至今年5月，向未獲遵辦通知的業主發出共約5,900封警告信，檢控約6,000個別單位或樓宇公用部分未獲遵辦通知的業主。

最新數據顯示，3,800幢到期而尚未獲遵辦驗樓令的樓宇當中，有1,100幢已在「樓宇更新大行動2.0」計劃下被揀選為第二類別樓宇，屋宇署會陸續行使法定權力代業主進行所需的檢驗及修葺工程。其餘2,700幢，有1,800幢已委聘註冊檢驗人員，當中1,300幢已完成驗樓。

900幢仍未委聘註冊檢驗人員，署方自7月下旬，向涉事業主或法團發出警告信，要求盡快委聘註冊檢驗人員進行檢驗工程，並於一個月內交代進展或確實工作計劃，而署方自8月初安排以無人機輔助進行的特別外牆檢驗工作，為當中風險較高的樓宇，盡早確認其外牆狀況。如發現有明顯危險，署方會安排先由政府承建商代業主進行緊急工程，再向業主追討相關費用。

屋宇署發言人指，上述樓宇若無合理解釋及進度欠佳，視乎個別情況，署方會在今年年底前向法團或有關業主展開檢控程序。另外，屋宇署會加強與市建局和民政事務署之間協作，以提升地區層面對法團或業主的支援，亦會聯合舉辦地區講座，講解遵辦強制驗樓通知的程序。首場地區講座擬定8月初於深水埗區作為試點。