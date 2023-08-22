無管理欠保養　三無大廈都市炸彈

旺角區曾在9日內發生3次大廈外牆石屎剝落事故，飛降的石屎對路面及行人造成不同程度影響，其中新興大廈就出現兩次石屎剝落，有一次更擊穿巴士車頂，觸目驚心。東網巡視後亦發現，石屎剝落或潛在風險較大的多為唐樓，這些樓宇並無法團管理，在檢驗及維修上都困難重重。議員建議港府參考新加坡做法，以防有人開天索價。

「呢輪落雨咁多，我哋都唔想壓到人，壓到邊個都唔安樂啊！」記者與專家在深水埗南昌街一帶舊樓進行檢測期間，有街坊直指相關舊樓為三無大廈，她的年邁母親為業主之一，坦言業主都90多歲，財政狀況不佳，即使知道外牆有石屎剝落，都無從處理，希望政府部門或相關團體能夠協助，避免出現人命傷亡時才會去處理。

議員江玉歡指，解鈴還須繫鈴人，政府一定要給予業主信心，他們才會願意積極維修，現時業主往往「被劏到一頸血」，有法團的又會出現「圍標」及開天索價等，歸根究柢是政府沒有系統管理，令失修舊樓有如都市炸彈。她建議港府可參考新加坡每7年要求業主驗樓一次的做法，公開列明要維修部分及項目，而且涉及的價格亦要透明，防止有人開天索價，相信此做法會有助建立系統，規範下會得到更理想成效。