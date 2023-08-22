東方日報A1：屋簷空心遍陷阱　燈飛磚塌隨時攞命

本港近期待修舊樓接連出現石屎剝落，成為「都市炸彈」，導致車毀人傷。東網記者連同專家走訪多區，以專業儀器檢測多幢樓宇的狀況，發覺危機處處遍布陷阱，灣仔有舊樓簷下現裂縫兼「空鼓」，隨時可連同射燈傾瀉行人路；旺角多幢舊樓外牆滲水龜裂，若不維修恐大面積剝落造成危機；深水埗有舊樓簷前飾面磚被掏空，一旦塌下隨時攞命。有多幢無視驗樓令的舊樓對行人安全構成威脅，惟屋宇署未有即時執法，稱在年底前向法團或有關業主展開檢控程序。

屋宇署自2012年推出強制驗樓計劃至今年5月，共就樓宇公用部分發出強制驗樓法定通知涉及約7,000幢樓宇，當中2,200幢樓宇已遵辦，另有1,000幢的通知仍未到期，目前到期尚未獲遵辦的涉及約3,800幢，包括900幢仍未委聘註冊人員。署方已識別約1,000幢狀況緊急的樓宇，會先進場安排維修，其後向業主追討費用，雖有項目已開展工程，但整體需時以月計完成，或會鞭長莫及，未能及時拆除隱於市的舊樓炸彈。東網記者與資深驗樓師賴達明，帶同專業檢測儀器，日前走訪灣仔、旺角、深水埗及荃灣區舊樓進行檢測，當中包括日久失修的「三無大廈」，以至本身有驗樓令的樓宇。

在灣仔軒尼詩道的舊樓，相距地面超過5米的屋簷，有至少兩條懸樑出現裂紋，最嚴重的肉眼可見長逾一米，中間貼有塑膠標貼，賴達明以快速紅外線熱能檢測儀（下稱檢測儀）掃描該區域後，發現大面積的「空鼓」及爆裂，他指有人放置裂縫計監察，惟該些位置有異常低溫帶，表示有爆裂及剝落風險，目前所做的監測治標不治本，他相信裂紋會惡化，應盡快做維修。他直言：「射燈喺裂縫附近，一旦石屎剝落，唔排除成個射燈都會跌落嚟！」

人流甚多的旺角通菜街舊樓林立，賴用檢測儀掃描一幢外牆髹成黃色的5層高舊樓，發覺2樓外牆有明顯裂縫及低溫帶，熱能影像顯示為藍色，表示嚴重滲水，他憂慮雨天時外牆不停被雨水侵入形成惡性循環，雨水會令鋼筋生銹並膨脹從而逼爆石屎，會造成大面積的石屎剝落。同一街道另一位置的簷底，其天花位置有嚴重爆裂情況，並明顯「谷起」，檢測顯示有大面積異常低溫帶，表示內裏有「空鼓」及剝落迹象，隨時會有石屎連同批盪一整片掉下來，會對人來人往的行人道造成風險。

記者轉到深水埗南昌街一帶的「三無大廈」檢測，街坊趙女士主動向記者提及：「我之前親眼睇到一塊石屎跌落嚟，差啲擊中兩個街坊！」原來在南昌街近荔枝角道交界一幢正進行維修的大廈早前有石屎剝落，幸無傷及途人。至於同一街道的一幢樓齡逾50年的三無大廈，賴達明經掃描後發現一個重大危機，在簷前兩塊面積為一呎乘兩呎的飾面磚，肉眼看上去平穩無異，惟熱能影像下卻發現黏着磚的物料已被掏空，他坦言：「下面係巴士站，如果咁大塊磚鬆脫跌落嚟，一定會造成傷亡！」

除上述樓宇外，記者亦發現有未遵循驗樓令的舊樓危機四伏，其中去年6月被發驗樓令的深水埗桂林街一幢舊樓，賴檢測後發覺2樓至3樓的外牆出現長裂縫並向上延伸；而荃灣川龍街一幢唐樓同樣未遵循驗樓令，檢測發現簷底有厚約一吋的批盪剝落，石屎現裂縫，兩個地點對落的行人道分別是電腦中心及繁忙市集，石屎飛降恐怕會令人受傷。灣仔謝斐道一處建於平台的鐵皮屋，在近行人路位置的一樓，有一條長近兩米，嚴重生銹的角鐵「吊吊揈」，賴指若再出現大風大雨，角鐵很大機會鬆脫直墮地面，若傷及行人後果可致頭破血流，促請相關業主立即移除。

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