社企辦茶餐廳主題慈善跑步活動　籌款買食物支援基層家庭

聯合國糧食及農業組織將每年10月16日訂為「世界糧食日」，目的為引起公眾關注糧食危機及農業發展。本港有社企將於「世界糧食日」前夕，即今年10月15日，在將軍澳跨灣連接路發起大型慈善跑步活動，配以「茶餐廳」主題，為社區組織籌集食糧，向深水埗區基層家庭提供食物支援。 活動即日起至9月15日接受報名。

「為食跑」由社企「膳動衡」主辦，活動今年起用「茶記」為主題，融入香港地道茶餐廳美食文化元素。活動場地設有美食嘉年華，參加者完成賽事後可享用各種茶餐廳美食。活動分為10公里(個人及4人團隊)、3公里(個人、親子)兩大競賽組別，以及1公里(個人及兒童)和首次引入的3公里滾軸溜冰非競賽組別。賽事將跑上本港首條同時具備行車道、單車徑及行人路功能跨灣連接路，跑手可在1.8公里長的海上高架橋上，一邊跑步一邊欣賞將軍澳灣及東邊水道四周的美景。

是次活動將為 「J Life 啓愛共融社區中心」籌集食糧，而活動收益在扣除籌辦成本及食物捐贈後，餘款將撥作支持膳動衡的「食物援助計劃」和「社區運動發展計劃」。