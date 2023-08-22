過渡性房屋津貼今起實施　組織轟未惠及市建局及房協項目住戶

為協助入住過渡性房屋的住戶搬遷和盡快融入新社區，局方今日(22日)起推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定。如市區及擴展市區，6人及以上住戶可獲5,750港元津貼，而新界及離島的6人及以上住戶，則可獲發放11,550港元的津貼金額。不過，社區組織協會副主任施麗珊批評津貼金額偏低，僅減輕居民部分負擔。加上，計劃只限入住非政府機構營運的過渡性房屋項目住戶申請，希望計劃擴大至市建局及房協提供的過渡性房屋項目，令更多住戶受惠。

署理房屋局局長戴尚誠今早在電台節目表示，計劃生效後有4個過渡性房屋相繼入伙，涉及近700個單位。本港劏房單位主要集中在深水埗、油尖旺等區，跨區搬遷成本較高，故搬入新界的住戶可獲發較高的津貼額，他又以4人家庭為例，若搬入市區或擴展市區的過渡性房屋，可獲4200港元津貼，至於搬入新界區則可獲得8,450元。領取津貼的住戶最少要住滿1年，獲批的津貼可由住戶彈性處理。

現時過渡性房屋的入住率高，戴尚誠透露，市區項目的入住率達97%以上，新界區亦有86%。有住戶獲派公屋後騰出單位再安排新住戶入住，故部分位於市區的過渡性房屋項目使用率達106%。