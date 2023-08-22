政府擬促商場延長營業時間　商會籲派夜市消費券

港府日前誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港的夜市，維持經濟復甦動力，消息指，政府曾向發展商提議延長商場營業時間，並計劃在海濱舉辦活動。有本港財金官員在社交網站表示，正研究搞活夜間經濟，業界不用擔心會出現「與餐廳爭生意」的情況，希望晚上吸引更多人流，令市民和企業皆「雙贏」。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍在其社交網站提議，推出夜市消費券，適用於周一至五晚上6時至凌晨2時後所有本地消費。鼓勵市民放工後「食埋餐飯、睇埋場戲、買少少嘢先返屋企」若技術許可，考慮消費券由政府出一半，市民自己出一半，先扣夜市消費券，最高扣總消費一半金額，餘下金額市民自己付款。網上消費及與出境旅遊相關的消費，如買機票或出境旅遊則不能使用。

他早前亦在電台節目表示，零售商戶面對人手不足的問題，目前商場一般與商戶在租約有協議要求營業至一定時間，各有不同。新冠疫情期間當局不希望市民外出，故有一定時間無嚴格執行有關條款。他曾聽見有市民反映街上沒有商舖開門故回家，亦有商戶反映無人流故提早關門，形容是「有雞先定有雞蛋先」的問題。黃提到市況差是商界與政府的共識，並以研發核彈為例「無試過未知會否成功」，若該最終成功運行核反應堆，締造連鎖反應，令市民「出返夜街」是值得一試。