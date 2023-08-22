香港故宮9月加價　吳志華：已保留明年10%門票予低收入家庭

香港故宮文化博物館將於今年9月27日起加價，香港故宮文化博物館館長吳志華今日（22日）在北京接受傳媒訪問時表示，票價調整有眾多考慮因素，重要是保持故宮的財政可持續性發展，但同時會確保不影響公眾的觀展機會，明年已保留了10%的門票予非牟利機構派發予低收入家庭。吳又提到，疫情結束至今，海外觀眾已逐步回升，現時海外遊客佔觀眾的10%，未來也會有更多與海外博物館的交流展覽機會，有信心文化體育及旅遊局會加強對海外宣傳，令海外觀眾數字繼續上升。

吳志華表示，7月時已公布香港故宮會調整票價，認為觀眾有能力去購票支持展覽，例如早前舉辦的「百樣玲瓏⸺卡地亞與女性」展覽共有22萬觀眾購票支持，加價後有助保持展覽的高水平。吳又表示，為舉辦大型展覽，成本均非常高，而除了加價去保持財政可持續性外，亦可以售賣文創產品開源，香港故宮近日新開的文創禮品店也極受歡迎；同時亦需找不同機構贊助支持，他指故宮不應單靠政府，也需要私人機構和團體的支援。

北京故宮博物院常務副院長婁瑋亦有同場會見傳媒，婁瑋表示出售文創禮品除了是支援博物館的財政外，重要是宣傳歷史文化予觀眾，融入觀眾的日常生活之中。至於未來會否與香港故宮有更多合作，婁瑋指香港故宮與北京故宮是「兄弟」一樣的緊密合作關係，除了自香港故宮開館以來會出輪換特別展的館藏外，也會持續有更多人才交流計劃。