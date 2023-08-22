聯校科學展21組學生作品免費任睇　同場加映親子工作坊

第56屆聯校科學展覽今日(22日)正式開幕，為期七日的展覧於香港中央圖書館展覽館開放予公眾免費參觀。公眾可一覽21組來自中學生和海外代表隊的科技發明，並參與展覽的STEM親子工作坊，體驗科學帶來的樂趣。

是次展覽以「節奏」為主題，向公眾傳遞「科學跟從節奏 靈感跟從變奏」的信息。參賽者會運用科學配合節奏，鼓勵參賽者從多角度觀察和分析身邊事物，以知識解決社會和環保保育議題。其中，來自民生書院的作品「智能禪床墊」運用聲音、溫度和空氣的綜合作用，調節用家的睡眠質素，使之有更安穩和舒適的體驗，提升睡眠質素，減輕生活節奏急促的壓力。團隊期望未來可應用在大眾生活當中。

參賽作品還有來自聖公會莫壽增會督中學的「濾·植之聲」，學生以學校附近的植物作為試驗，利用過濾技術把河流污水變成中性，並結合偏中性的植物例如玫瑰和黃金葛傳遞音樂，透過植物的音樂紓緩現代人的情緒問題，以及向大眾呼籲關注水污染的問題。

展覽提供與STEM相關的親子工作坊活動，小朋友可運用卡紙和鏡子，由工作人員帶領下親手製作潛望鏡，從中探索光學反射的知識和作用。另外，學生的作品設有公眾投票，參與展覽期間，可投票選出最受歡迎隊伍和最佳介紹員的冠亞季軍。