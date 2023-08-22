政府批出垃圾收費指定袋合約　附屬法例10月交立會省覽

都市固體廢物收費最快於明年4月1日實施，環境保護署今日(22日)公布，經公開招標程序後，9份配合垃圾收費的供應指定袋合約由振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司等4間公司投得。此外，政府將於立法會暑期休會後首個會議(即10月18日)把指定垃圾收費實施日期的附屬法例以「先訂立後審議」程序提交立法會省覽。

環保署曾在去年6月10日就指定袋合約進行公開招標，惟能完全符合技術要求的標書的標價都遠高於預期。為審慎運用公共財政資源，環保署取消了該次招標。隨後，環保署就指定袋的規格及標書的條款作出修改以降低指定袋製造成本，並允許承辦商在香港境外地區進行生產工序，以期把標價維持於原先估算之內。

環保署在今年3月31日就指定袋合約再次進行公開招標，在5月12日截標前共收到45份標書。所有中標者的標價均比原先估算為低。預期各承辦商將於10月開始生產指定袋，為確保指定袋的生產質量，各承辦商均持有有效的ISO9001品質管理系統認證，亦須按合約要求於獨立認可實驗所為指定袋進行品質測試；環保署亦會隨機抽樣指定袋進行品質測試。