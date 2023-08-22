公路危機四伏　李耀培籲車主遇車禍盡量靠左停　落車注意安全

大欖隧道昨(21日)晨發生駭人致命車禍，一名五旬男子駕車與另一輛私家車碰撞後，打算落車檢查車輔損毀情況，慘遭一輛懷疑收掣不及的重型貨車撞倒，送院搶救後不治。香港汽車會會長李耀培認為，涉事司機安全意識薄弱，提醒駕駛人士注意道路安全。

李耀培提醒，一旦在高速公路發生交通意外，首要注意自身安全，要開着「死火燈」，盡量將車停靠在左邊位置，因為本港道路設計，左邊一般設有路肩，行人路或避車處，如果要落車查看，司機應盡可能從左邊乘客位落車，否則就要好小心，看清楚路面情況，確定無車駛至才落車，同時要拉手掣及熄匙。

李又說，司機落車後應站在安全位置，且不要站在車前方。若公路快線發生交通意外，司機未能離開車廂，則應盡快報警，同時戴好安全帶，長開「死火燈」。

事發昨早6時許，涉事53歲周姓男子駕車駛至大欖隧道切線時，與另一輛私家車發生碰撞。隨後他落車打算檢查時，有一輛重型貨車駛至，懷疑收掣不及將他撞到，飛彈至數米外墜地，身體多處嚴重受傷昏迷。救護車到場時，他已奄奄一息，送院搶救證實傷重死亡。