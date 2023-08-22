議員譴責日排核污水不負責任　工會到領事館抗議

因應日本宣布將於周四開始，將福島第一核電站經處理的核污水排海，港府啟動進口管制措施，將禁止部分日本都縣水產進口香港。漁農界議員何俊賢譴責日本政府行為不負責任，要求港府按部就班禁止日本10個都縣的水產進口，亦應加強故意輸入受禁水產到港的罰則，同時要為包括漁業在內可能受影響業界預留應急基金，供業界渡過難關。

另外，有工會到日本駐港總領事館抗議日本政府傾倒核污水，並向領事館代表遞交抗議信。屬於工會成員的議員陳穎欣直斥日本政府執意推進排海計劃是極端自私和不負責任的行為，批評日本政府無視國內外的反對呼聲，不顧國際社會對核污水排海計劃的正當性、合法性、安全性的質疑，漠視有關計劃損害全球海洋環境和人類健康的風險。

針對排放核污水，另一議員鄧家彪強調全球沒有先例，存在巨大未知危險，長期食用受輻射污染的食物有機會增加患癌風險。他強調港府有責任保障香港市民健康安全，應即時禁止日本全境漁農產品，加強檢測所有從日本進口香港的食品，並徵收檢測附加費，以保障市民的食品安全。