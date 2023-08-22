免費旅行團「招兵」赴泰販毒　4人藉佛牌蛋糕藏580萬元貨斷正

執法部門留意到疫情緩和後，有販毒集團在本地招募年輕人，以三五成群的形式參與「毒品旅行團」，指示他們前往泰國，直接從當地毒販手上取得毒品，再將之收藏於個人行李內，企圖偷運毒品來港分銷。人員經深入調查後，前日(20日)在赤鱲角香港國際機場拘捕2男2女本地人(22至34歲)，從行李內的泰式小蛋糕和佛牌內，檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，估計市值約580萬港元。

被捕人士包括毒品活動的招募者，有人負責招攬成員「開團」，亦有人負責安排成員的免費機票住宿。4人報稱無業，部分是互相認識，他們現正被扣查，稍後將會被暫控「販運危險藥物」，案件明日(23日)於西九龍法院提堂。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，針對從其他國家及地區偷運毒品來港，法庭在定罪時會考慮相關情港，並透過增加判刑顯示案件嚴重性，市民切勿以身試法。販毒集團以免費旅遊及支付報酬利誘年輕人參與毒品活動，甚至聲稱毒品已收藏在五花八門的正常物品內，足以逃避偵查，但一切只是「糖衣毒藥」，絕對不會有能夠不勞而獲的「免費午餐」，以任何形式參與或協助販毒行為均屬違法，若然心存僥倖，分分鐘抱憾終生。