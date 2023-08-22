港青往北上交流兩周　參訪北京故宮推動藝術文化交流

香港故宮文化博物館去年起推出「雙城青年文化人才交流計劃」，推動北京與香港青年的藝術文化交流，第二屆計劃於今年暑假進行，一共16名參與計劃的大學生今日（22日）到北京故宮博物院交流。其中北上行程包括到訪北京故宮，參加計劃的學生參觀院內的文保科技部，了解故宮如何善用科技推動文物復修，以及參觀院內的文物展館，並與北京及香港故宮代表交流。

「雙城青年文化人才交流計劃」由太古地產贊助，首屆於今年2月已結束，95位來自北京和香港的大學生參加了8場線上交流活動；第二屆計劃經面試篩選後，共有8名香港大學生及8名北京大學生展開為期兩個月的交流計劃。計劃首6周在香港進行，除參加一系列的考察和講座等外，參加者更有機會分別於香港故宮文化博物館、M+、西九文化區表演藝術處，以及康樂及文化事務署轄下的4所博物館中實習。

計劃最後兩周在北京舉行，參加者到訪不同的文化創意、藝術、教育、商業及科技機構，例如故宮博物院、三里屯太古里、798藝術區、UCCA尤倫斯當代藝術中心、地瓜社區和探月學院等。