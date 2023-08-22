西九文化區表演藝術季開源節流　找贊助商支持

西九文化區管理局今日（22日）介紹即日起至明年6月，西九將呈獻80多個節目，超過700場表演節目，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈等，包括中外跨世代著名樂手及樂隊聚首、堪稱最大型的「自由爵士音樂節」；亦會載譽重演20場首齣原創粵語音樂劇《大狀王》。西九坦言，今年藝術季已致力開源節流，找贊助商支持，又說西九極具夜間經濟潛力。

西九表示，雲集來自世界各地11個國家及地區超過500位爵士好手的「自由爵士音樂節」，將於今年10月3至8日及26日在文化區內多個戶外及室內場地上演逾百場節目，其中國際爵士天后Stacey Kent將於10月26日到戲曲中心大劇院，與Art Hirahara及Jim Tomlinson組成三重奏舉行演唱會。而10月6至8日周末一連三晚，來自英、美、中國內地、波蘭及本地的表演隊伍輪流進駐竹翠公園戶外舞台，例如美國格林美獎得主Richard Bona、喜辰晨、Kinga Głyk及由四度榮獲格林美獎鼓手主理的Antonio Sánchez & Bad Hombre，等，相關音樂節門票將於明天開始發售。

另外，疫下被迫取消9場、在「第31屆香港舞台劇獎」橫掃10項大獎的原創音樂劇《大狀王》將於今年12月於戲曲中心大劇院再度上演。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，很多戲迷上次不幸因表演場地關閉而未能欣賞，今次是徇眾要求重演，打算做多20場，門票將於10月初預售。

隨着霹靂舞、滑板、花式小輪車先後納入奧林匹克運動會比賽項目，適逢明年巴黎奧運會舉行，西九將於明年6月28至30日舉辦糅合街頭極限運動與舞蹈音樂的《狂舞自由式》亞洲首演，表演由荷蘭ISH Dance Collective藝術總監、曾任美國舞蹈比賽真人騷《舞一叮》評審的國際知名編舞家Marco Gerris親自執導及編舞。一眾霹靂舞、滑板、街籃和自由飛躍等街頭極限運動高手，配合弦樂現場演奏及燈光、布景等劇場效果，為觀眾呈獻突破常規、熱血沸騰的當代表演藝術體驗。

一家大小亦有好去處，西九將於於明年春季「首辦西九春FUN藝術節」，除了邀來自不同地區的藝術教育工作者及藝術家在藝術公園內表演，亦請得澳洲藝術家首次來港設多個球形大型戶外裝置藝術，裝置將於晚間發光及有聲音，創造夢幻的感覺。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民提到，港府打算發展夜經濟，西九表演藝術正正具有夜經濟潛力，舉例遊客日間可看博物館，夜間得看舞蹈、戲劇等藝術表演，前後則可到附近餐廳消遣。對於西九財困，他坦言今年的節目以開源節流，近期易得想了解其他藝術中心的運作，發現他們不避忌尋求冠名贊助，反而香港較為保守，現時目標擴闊節目贊助量，亦會在未來的音樂節等找更多贊助、加大收費區範圍。