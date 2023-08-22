福島核污水勢入大海　港周四起禁日10都縣水產進口

日本計劃最快於本周四(24日)開始排放福島核污水，本港環境及生態局局長謝展寰今日(22日)表示，當局早前已發表聲明強烈反對，由於核污水涉及多個放射性元素，如處理過程出現問題，必然會對生態環境帶來嚴重損害，因此基於預先防範原則，謝宣布本港會於本周四開始禁止日本10個都縣水產品的進口，並於明日(23日)刊憲。此外，毗鄰的澳門當局亦宣布，將於本周四起禁止日本10個都縣的食品，包括鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。

謝展寰續指，會對日本進口食品加強檢測及擴大檢測範圍。他又稱，在福島核事故之後，對群馬等5個縣的規限會繼續，政府未來會每日發表食品檢測結果和輻射水平。被問到估計禁令可以禁止多少日本食品進口，及實施到何時，謝回應指禁止多少比例要視乎實際上購買情況，而實施到何時則要視乎日本排放後的排水系統實際情況，以及日本政府的檢測系統，若之後有更多證據及數據證明日本系統有效，則可能會考慮放寬。

他表示，港府曾向日本開過很多次會議，今次日方排放核污水的安全只依靠淨化系統，日方並無對如何保證系統安全作出回應，而港府需要作出預先防範措施，直到看到結果滿意才會考慮放寬。而選擇10個都縣是出於「預先防範」及保險的做法，港府需保證進口到香港的日本食品安全，同樣是幫助日本餐廳及業界的一個措施。

被問到日本食品價格可能會因此上升，謝展寰認為日本食物安全問題可能會令市民減少光顧，因此對日本食品施加限制和檢測，可令市民提升信心。被問到港府會如何檢測排放情況，以及若數據超標將有何措施，他指當局會每日監測並公布數據，務求令能夠進口本港的日本食品「必定是安全」，相信目前管制已經處理絕大部分風險，監測最主要是多一重證據讓市民放心，若香港本地水產品亦有污染情況，政府同樣會作出安排，但相信出現的可能性「極低」。

被問到放寬有否準則及時間表，謝展寰指要視乎未來有何資料及時間表，而日方暫未開始排放，但排放核污水也是「前所未有」，因此需要收集更多資料。至於若其他縣市也出現問題時會否擴大禁止都縣，謝指不願作推測，但目前10個都縣的選擇已經是保守做法，相信現時多重措施已經對保障食物安全十分足夠，而若輻射水平有蔓延，也不排除會有其他措施。