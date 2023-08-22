印度漢不獲升職兼遭解僱　入稟區院控公司種族歧視　

一名印度漢指自己在公司遭受種族歧視，包括不獲升職及被委派做次要工作，之後更解僱了他。她其後向平等機會委員會（平機會）投訴，平機會昨（21日）代他入稟區域法院，民事控告前男上司違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉及重新聘用他，同時賠償損失的薪金。

原告是Rajashekaraiah Gangadhar Bidadhi，被告是Pvh Far East Limited。入稟狀指，被告於2016年10月起受僱於被告，期間曾獲嘉許，他之後申請升任高級經理，面試期間招聘經理談到其種族，說話帶有貶損意思，構成種族歧視，結果他沒被揀選，被告無說明原因。

入稟狀續指， 2022年6月，原告加入新工作團隊。該團隊由15人，除原告外，其餘14人均為本地人。原告在新團隊工作期間，只獲委派做些十分次要的職責，例如數據輸入，亦無理地自戰略項目中剔除。2023年7月，其合約被中止，原告是新團隊中唯一被中止合約的人，而同月，公司聘請了一名本地人。原告要求法庭裁定被告行為涉種族歧視，被告要書面道歉，同時須重新聘用原告，並由8月1日起賠償月薪約7.7萬港元至獲被告重新聘用，或原告獲其他僱主聘用為止。

案件編號：DCEO9/2023