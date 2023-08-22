日排核污水　林哲玄形容為「史上最大嘅人類實驗」

林哲玄(左)直言歷史會將決定排放人的名字「釘在恥辱柱上」。

日本今日(22日)公布排放核污水決定，做法惹起各界討論。有議員批評日本做法帶來的影響無法估計，形容為「史上最大嘅人類實驗」，直言歷史會將決定排放人的名字「釘在恥辱柱上」，又有議員憂慮，部分水產可繞過禁令進入香港，「經一經過北海道，停一停留，就當咗係北海道嚟」，要求當局處理好標籤問題。

醫療衞生界議員林哲玄批評日本排放核污水做法，指其影響是無法估計，形容為「史上最大嘅人類實驗」，斥其為「反人類行為」，不顧國民和漁民的訴求，甚至其他地方居民的訴求，又指海洋不僅屬於日本，是全球資源，直言歷史會將決定排放人的名字「釘在恥辱柱上」。他又建議增加日本食品入口稅，再將稅收轉作支持業界。

身兼食物安全及環境衞生事務委員會主席的議員陳凱欣批評，日本選擇用「最低成本」最不負責任方法，表示極度失望，支持港府周四起禁止日本水產。她又認為政府有必要處理食物標籤的問題，擔心10個都或縣的水產品會經其他縣市進口，「經一經過北海道，停一停留，就當咗係北海道嚟，走過咗禁止入口呢條路」，建議當局要求在食物標籤要求列明來自哪個都縣，以及原產地，確保不會經其他地方繞過禁令來港。

陳又指未來政府會有一系列加強檢測，會帶來額外開支約9百萬元，而水沒有閘，未來可能會流到其他地方，檢測可能會加大，明白食品選擇會小，對部分食肆有影響，但重申當局檢測的投入不少。她續稱，「三文魚係咪一定日本」，希望食肆和批發商「諗一諗」，又相信隨時間，禁令未來可能不止十個都縣，形容目前做法為「第一步」，呼籲市民飲食習慣和旅遊要改變。

被問到香港作為日本食品的第二大出口國，全禁日本食品，能否令日本停止傾例核廢水，陳凱欣認為香港要截斷日本貿易要有理據，要注意日本態度視乎情況「擴大管制」，亦可和內地聯手，相信可以給日本壓力。

至於未來會否在大會提出動議遺憾日本的行為，陳凱欣指自己相對務實，認「譴責幾多十萬次都不為所動」，認為加強限制，令佢「肉赤」可能會更有效，但重申如果有同事提出會支持。

另一議員管浩鳴則指日本食品「唔食唔會有太大問題」，雖然原子能組織稱沒有問題，但「萬一佢錯」，希望市民「睇真啲情況」，視乎情況再作決定。