青年質疑警權過闊申司法覆核遭拒　判詞指無合理成功機會

20歲青年稱在兩個月內，3次在街上遭執法人3員截查及要求查閱其身份證。他認為人員根據《警隊條例》及《公安條例》去截查市民身份證屬不合憲，於去年入稟高院申請司法覆核，並指條例以「有可疑行為」及「有理由相信」為由來截查市民屬於過闊及過於模糊。高院法官高浩文早前決定以書面處理其申請，並於今日（22日）頒下判詞，指申請人提供的案情不足以支持其提出的憲法挑戰，並認為並無合理成功機會，因此拒絕其司法覆核申請。

本案申請人是曾浩銘（譯音），律政司司長及警務處處長則被列為擬答辯人。據申請人稱他於去年11月至今年1月3度被執法人員截查要求他出示身份證。申請人指人員3次均沒應他要求出示委任證。申請人指首兩次截查時人員並沒有對他搜身，或要求查閱他背包等物品。不過據判詞引述涉事人員的證供與申請人描述的並不相同。首次事件是因人員見他迴避其眼神且把其中一手放在身後、第2次則是見到他對着人員緊握拳頭，第3次更是當人員截查他人時，申請人站在旁邊拍攝，其後又按著自己的袋，人員覺可疑才搜查他，在他的袋中亦發現1夥以錫紙包裹的藥丸。他在最初自稱是毒品，及後才改稱是說笑並指藥丸為抗鼻敏感藥。人員指3次事件均是覺得申請人可疑才截查身份證且有搜身。

申請人指，根據《警隊條例》及《公安條例》，警員只要「有理由相信」及覺得有可疑，便可要求市民出示身份證，申請人認為有關權力過闊及模糊，因條例未有清楚說明如何覺得可疑及有何先決條件，只單憑警員雙眼去斷定該市民是否值得懷疑。而且當警員要截查市民時，必然要將該名人士拘留一段時間，因此屬違反受《基本法》保障之條文。申請人認為他多次被人員騷擾，是因他是年輕人屬其截查目標。不過法官指申請人自稱是人員截查目標並無任何證據支持。而現時的案情亦不支持申請人提出的憲法挑戰，而且過往亦有案底提出相近的挑戰，截查身份證只是一段時間內限制其自由，非永久剝奪其自由。法官最終認為申請人的理據並無合理成功機會，故駁回其申請。

案件編號：HCAL 1428/2022