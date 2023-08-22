赴日旅行團近售罄　會否禁有關產地手信入境　港府推搪明日解答

日本是港人熱門旅遊之選，惟購買手信返港時需要注意產地，有機會禁止攜帶入境。有專做赴日旅行的旅行社表示，未兩個月及秋天觀賞紅葉的旅行團保持平穩及近爆滿，指港人已消化日本排放核污水消息，認為港人遊日意欲不減，旅行社會提醒團友購買手信的注意事項，至於會否禁止有關涉事都縣出產的手信入境，東網向多個部門查詢，惟暫時沒有明確答案，推搪明日(23日)記者會才一併作答。

東瀛遊執行董事禤國全表示，今年9、10月日本團的報名人數持續平穩，而11月全日本的紅葉團更幾乎售罄，故從旅行團的報名數字反映，看不到新禁制令會對港人的遊日意欲有所影響，認為日本仍然深受港人歡迎。他解釋，日本決定將福島核電廠核污水排放大海等消息不是新鮮事，相信港人早已消化，更形容「旅客去得日本都唔會驚」。

另外，禁制令中，港府將禁止東京、福島、千葉等10個都縣的水產品進口，當中包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品。禤表示，因應新限制，旅行社亦會在旅程出發途中提醒旅客，買手信回港時應跟隨政府最新公布的有關細節。

對於本港居民或有旅客攜帶涉事10個都縣的水產品或有關手信入境，有否違法或禁止攜帶，甚至有本地漁民往有關海域捕魚及所捕魚獲是否准許入境等問題，環境及生態局和香港海關均沒有明確答覆，只表示有關問題留待明天記者會作答。