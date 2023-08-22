市民減食日本菜避核污水　指「食少少唔怕」冀檢測數據透明

福島核污水入海陰霾下，港人既想繼續嘆日本菜，又擔心核輻射損害身體。東網記者今日(22日)到旺角一帶食肆視察，有市民表示會減少食魚生、壽司的數量，不過亦有人則趁污水排放前「大快朶頤」，打算未來一兩年停食日本海產。不少市民期望政府多公布日本水產的檢測數據，方便往後判斷食物安全。

市民蕭先生平日都會到多間連鎖店食壽司，且間中亦叫外賣刺身回家享用，他認為雖然會擔心核污水排放後的食物安全，但若食物能在本地銷售，理應已符合世界衞生組織的相關標準，並通過香港抽驗把關，因此仍會照常進食日本水產，不過會減少進食頻率，由平時一周兩餐，減至兩周一餐，相信「食少少唔怕」。

他坦言污水的排放量頗多，暫未清楚長期對環境的影響，故會密切留意情況。蕭又認為，政府實施禁進口令的措施合理，但自己未太了解所涵蓋的食物範圍，故期望當局多公布相關資訊，例如檢測的食品當中，多少合格、不合格等，以釋除市民疑慮。

平時較少食日本菜的市民李先生表示，早於2個月前趁日本未排放核污水，已食多一兩次壽司及Omakase(廚師發辦)，並打算未來一至兩年都暫停進食日式料理，並指現時水產的安全性未明，不敢貿然再食。他續指，日本海產都比較新鮮，故期望未來會有相關證明確認食材安全食用。

另一市民孔小姐亦稱，平時較少食魚生，現在更擔心對身體有害，故會再減少進食的次數，「少食就唔驚」。而市民方先生則指，已於日本宣布打算排放核污水時，大減食壽司刺身的次數，因擔心日本會提早偷偷地排放核污水，現時只會1個月食一次，又引述研究指海產的核輻射含量已上升。對於政府禁水產令，方認為市民會自行判斷是否繼續食水產，而自己則打算停食半年，亦希望政府更多公布檢測的數據。