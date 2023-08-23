香港文化博物館展港產片道具服飾　本周末設導賞團

位於沙田的香港文化博物館正舉行「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」，展出多項電影道具及服飾造型，包括影星周潤發於電影《臥虎藏龍》中扮演角色「李慕白」的造型。該展覽展期將於下月4日結束，該館將於本周五(25日)及六(26日)上午，安排兩場「星級導賞」，由其中兩位策展人張西美及劉天蘭親身介紹展覽及分享製作背後的故事。

另外，香港文化博物館早前曾委託香港電影美術學會進行的口述歷史研究計劃，該60位香港電影美術及服裝造型工作者的訪談文本已上載至該館網站，並製作成四期《築夢人》單張，於場內免費派發予公眾閱覽。觀眾可通過他們的親身經歷及幕後故事，了解更多電影製作背後不為人知的故事。

香港文化博物館亦與電影節目辦事處合作，於該館1樓劇院舉辦免費電影放映及映後座談會，播放兩部以梁祝故事為藍本的古裝電影。本月26日下午2時將放映於1994年公演，由徐克導演的《梁祝》，而9月2日下午2時則放映李翰祥導演的經典電影《梁山伯與祝英台》，該片於1963年上映，並於同日下午4時15分舉行映後座談會「跨越三十年，古裝戲服的變化與演進」，服裝指導及紡織品研究專家張西美及電影策展及影評人卓男，將以兩代梁祝電影為題，分析紡織布料、顏色和剪裁的革新，探討不同年代的古裝戲服在風格及造型設計上的變化與發展。