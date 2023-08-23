東華三院幼稚園「360星級家長課程」　培育陽光新一代

在小朋友的成長過程中，家長作為其首要的照顧者及幼稚園教師的最佳夥伴，若能掌握正確的育兒知識和有效技巧，對兒童的全面發展有重要幫助。有見及此，一直重視家校聯繫及家長教育工作的東華三院，由去年11月起開辦「360星級家長課程」，為屬下18所幼稚園的家長提供一系列的課程活動，讓他們成為幼兒教育路上的「最強援手」。

是次課程的內容根據教育局為幼稚園編訂的《家長教育課程架構》制訂，協助家長更了解兒童的發展和學習需要。早前（7月15日）「360星級家長課程」更舉行了首屆畢業禮暨頒獎典禮，見證並肯定家長們用心培育孩子的努力。

「360星級家長課程」推出至今，共舉辦了689場活動，累積共1,541.5小時活動時數。在首屆畢業禮暨頒獎典禮上，邀請了教育局局長蔡若蓮博士太平紳士蒞臨主禮。她於典禮上肯定東華三院為幼兒教育作出的努力及勉勵家長積極培育幼兒成長。該院亦邀請到家庭與學校合作事宜委員會陳頌恩博士擔任頒獎嘉賓，以及慧妍雅集2022/23年度執行委員會副會長岑杏賢女士擔任星級分享嘉賓。

東華三院主席兼校監韋浩文先生致辭時表示：「教育局一向重視家長教育及家校合作，而本院亦積極回應其政策，推出『360星級家長課程』，而家長全年參與率更高達100%，共有3,780個學生家庭參與。這個課程得到眾多家長的積極投入參與，實在十分鼓舞！」

主席兼校監韋浩文先生續表示：「家長在幼兒發展的過程中扮演非常關鍵的角色，本院期望家長在參與課程後，將更積極參與幼兒學習和成長過程，在日常生活中多向幼兒展現正面行為和態度，幫助他們建立正確價值觀，為他們未來的成長和發展，打好基礎。」是次課程共有775個家庭獲得金、銀、銅獎項，以作表揚。

是次典禮有近800位參與課程時數最高的家長和學生出席，畢業家長代表Esme發表感言時提到，過去因為教育方式不當，影響小朋友和自己的心情，甚至令關係變得疏離。參加了「360星級家長課程」後，才明白教育孩子要先理解他們背後的需要和感受，同時亦是家長自我成長的過程。在這一年間，她把課程內容學以致用，不但紓緩了育兒壓力，親子關係亦慢慢修復及變得緊密，教導小朋友的時候亦更加得心應手。

由教育局制訂的《家長教育課程架構（幼稚園）》涵蓋4大範疇，包括認識兒童發展、促進兒童健康、愉快及均衡的發展、促進家長身心健康及促進家校合作與溝通，藉此提升家長的育兒知識、技能及態度，並照顧家長身心健康。

由東華三院開辦的「360星級家長課程」，由跨專業團隊設計，當中「3」代表家長、教師、幼兒三方互相連繫，推動幼兒成長發展；「6」為6種正向育兒要素，包括關懷、愛、樂觀、價值觀、同理心及關係；而「0」則是家長身心靈健康。

團隊邀請了來自不同幼兒教育範疇的專業人士，包括精神科醫生、教育心理學家、臨床心理學家、註冊遊戲治療師、資深註冊社工等，為家長講解有關兒童發展的範疇及過程，並學習正向的育兒技巧。透過此全面的家長親職課程，有助家長全方位及多角度了解幼兒的成長階段及需要，促進良好的親子關係及均衡的兒童發展。課程項目涵蓋「專題學習領域」及「家校合作領域」，活動包括家長講座及工作坊、家長小組、家校合作活動及親子活動等。