港禁日本10都縣水產反制排核污水　謝展寰：現階段不會擴大範圍

日本政府宣布最快明日(24日)起將福島核電站核污水排入大海，港府宣布同日起禁止日本10個都縣的水產品進口作為反制措施。環境及生態局局長謝展寰今早(23日)在電台節目中表示，日本政府將核污水排海的做法不負責任，將風險轉嫁他人，質疑日本為何不選擇其他更穩妥的做法，加上排海過程長達30年，日本政府難以確保過程中不會出問題。

謝提到，基於風險管理，當局希望禁止有風險的食物進口，除沿岸都縣，鄰近地區亦納入禁止範圍，目的是保證進口香港食物安全。至於來自非高風險都縣的其他食品，他指須附有日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書方可進口，而當局亦會加強對日本進口食品的輻射檢測，達致多重保障。

問及會否進一步擴大禁令範圍，謝相信現時範圍已足夠，目前日本僅福島單一排放點，現有範圍已有足夠保險。若輻射性檢測時發現有日本食品出現問題，當局會考慮擴大範圍，現階段擴大的可能性不大。當局會派員以手提儀器即時檢測日本進口食品，部分食物在運輸或加工過往中或有交集，確保本港市面及餐廳供應的日本進口食品安全。

另外，市民關心自日本買手信返港會否受影響，謝展寰表示，法例覆蓋進口作售賣商業用途，個人帶小量水產入境不受法例管制，惟重申屬禁令範圍的水產品有風險，建議市民不要帶有關水產返香港。至於已進口，或趕及在明日凌晨零時前起飛付運的日本水產品，亦不受禁令影響。