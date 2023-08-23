下層屏幕顯示上層空櫈　九巴試行實時載客量準繩度達9成

每逢上下班繁忙時間，乘搭巴士都會出現「頂閘」，除了歸咎於人多，尚有一個原因是上層有位無人坐。科技發展一日千里，九巴將試行於手機應用程式實時顯示車廂載客量，並於車廂下層的顯示屏，顯示「上層尚餘座位」數目，供乘客參考並決定是否前往上層尋找座位，減少因上層滿座而要返回下層的情況。系統內部測試時，準繩度達9成以上，將試行半年再作檢討。

九巴發言人指，會透過置於車門附近及上層的鏡頭，分析上落巴士和登上上層的乘客人數，實時於手機於應用程式「App1933」，以「圖示」方式顯示全車車廂載客量，供乘客參考即將抵達班次的載客情況。除了整體車廂載客量，系統亦會統計巴士上層尚餘座位的數量，在安裝於下層樓梯附近的「上層座位顯示屏」顯示，供乘客參考上層的載客情況，從而決定是否前往上層尋找座位，有助減少因上層滿座而要返回下層的情況。

九巴財務總監梁祖德指，九巴作為全港最大的專營巴士營辦商，決心利用科技推動智慧出行，目前已透過App1933提供班次預計到達時間，加上實時顯示車廂載客量，以及在車廂內提供上層尚餘座位數目，能夠讓乘客更方便和舒適，亦有助提升車務管理和運作，實時掌握客量資訊。