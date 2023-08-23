港大修規程紀委會可處理損校譽投訴　校方：成員需利益申報

香港大學建議修訂《2023年香港大學規程(修訂)規程》，今（23日）完成逐條審議，港大亦根據上次會議的意見提出兩項擬議修訂。有議員詢問由於每間大學設立時間不同，導致規程也有不同，而關於校監的權利、校董會任命等是否需要由政府統一審議，教育局則回應指會基於院校自主原則，會將權力交給各自院校。

港大建議修訂《2023年香港大學規程（修訂）規程》，加入「損害大學聲譽」的行為作為其中一項可由校長給予紀律委員會的投訴，並在委任紀委會成員的兩個小組，其中「學生小組」成員不再由學生會評議會委任。

議員黎棟國在立法會審議相關修訂的委員會上，問及港大紀律委員會挑選成員時，有沒有利益申報規定，以保持客觀中立，港大首席副校長王于漸指有相關規定，且所有會議均需要申報利益，而主席則會作出評估。

另一議員尚海龍則在完成審議後指每間大學設立時間和規程不同，導致校監權力、校董會的任命和否決程序不同，現時由每間大學獨立提出修改，詢問是否需要由政府統一審議，教育局首席助理秘書長季桑回應指政府會基於院校自主原則，將權力交給各自院校，而最近有大學主動提出修訂，教育局也對此表示歡迎。

《修訂規程》第 4(5)及(11)條指出，「教務長須按照教務委員會訂立的委任紀律委員會程序，委任委員會成員」及「委員會主席須由按照教務委員會訂立的委任紀律委員會程序中獲委任的教師小組成員擔任」。另一方面，根據現行規程，校務委員會有權就委任紀律委員會成員時須遵從的程序訂定條文及作出規管。

議員江玉歡於上次會議詢問教務委員會和校務委員會的角色會否有衝突，港大同意就此作出修訂，訂明「教務長須按照校務委員會根據教務委員會的建議訂明的委任紀律委員會程序」及「委員會主席須由按照校務委員會根據教務委員會的建議訂明的委任紀律委員會程序中獲委任的教師小組成員擔任」。港大動議修訂安排將交由委員會主席鄧飛提出。