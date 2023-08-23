搞活夜市港府無招　餐飲及零售業獻計派晚市消費券

政府聲言要短期內「搞活夜市」，以達致刺激本港經濟，惟至今未有具體方案，更惹來不少飲食業界「潑冷水」。其中，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日(23日)出席電台節目時表示，同意要有夜市經濟，但不認同「走回頭路」以大笪地形式進行。徐指出，主要是受之前疫情因素影響，現時普遍晚上8時後，街上人流少之又少，零售店舖及食肆因此提早關門，認為首要先須吸引市民肯晚上外出消費。

為吸引市民晚間外出，徐汶緯指出，商場須現合延長營業時間，惟要有誘因或節目配合，如可舉辦歌星表演或新型創意市集，亦提議當局發放晚上8時後使用的消費券，以吸引市民外出及促進消費。另徐又指需留意交通配套，惟提醒若提供票價優惠，須小心考慮會否導致市民北上消費。

新鴻基地產執行董事馮秀炎在同一節目表示，當商場進行大型宣傳活動，自然會吸引到人流。馮以上海有通宵鐵路行駛以配合夜間經濟為例子，認同要考慮商場外圍交通因素。她又說，業界亦有反映，因人手不足影響營業時間，期望當局加快處理補充勞工計劃。

而旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮就提議，現時內地盛行「特種兵」旅遊模式，即是早上來港參觀景點、待享用消夜後才離港，認為如目前連接主要鐵路的本港商場若延長營業時間，該群旅客在商場消費的時間料可增加。惟他指，雖則相關旅客對本港的旅遊收益未必很大，但可帶動整體消費氣氛，及在各個社交平台分享旅遊體驗，料對本港旅遊業帶來一定裨益。此外，對於有意見提出在西九辦夜市，應容許小量檔販明火煮食，黃家榮則認為，西九本身是知名海岸線地方，坊間有聲音反映該處不夠飲食地點，如有明火煮食，將可吸引遊人到訪。