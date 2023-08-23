政Whats噏：見星洲千呎組屋流晒口水　陸頌雄：既羨慕又慚愧

樓價高企，市民上車難，但有議員同高官近日就參加咗睇樓團，仲話流晒口水添！

確實係參加咗睇樓團，但唔係喺香港，而係新加坡。話說報讀咗清華大學EMPA課程嘅議員陸頌雄同郭偉強，仲有勞工及福利局副局長何啟等，日前去咗新加坡研修，尋日(22日)就去咗參觀新加坡建屋發展局HDB，了解新加坡的組屋政策。

唔睇尤自可，一睇就比下去嘞！點解？事關新加坡組屋平靚正囉！陸頌雄喺社交平台貼文，話當地人用約100萬左右港元就可以買到50至100平方米嘅單位，而且計劃靈活，年輕家庭生小朋友之後可以轉大單位，退休時可以大單位轉返小單位套現，作為退休之用。見到千呎組屋，佢都話流晒口水呀！

陸頌雄話喺上世紀70年代，新加坡嘅房屋政策以香港為師，但時至今日香港仍有唔少人住喺不適切房屋，佢作為議員，感到既羨慕又慚愧。

喺參觀期間，咁橋仲撞到正喺新加坡訪問嘅屋局局長何永賢、香港房委會成員，同埋新加坡建屋發展局 )CEO Tan Meng Dui，何啟明話當時即刻捉住佢哋一齊映相。

陸頌雄話大家本着相同嘅目標嚟新加坡取經，社會應要上下一心，排除萬難，解放思想，多管齊下增加土地供應，改善市民生活，又話房屋供應除了要增量外，亦要令市民住得大一啲、好一啲喎。