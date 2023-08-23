涉以淫片等要挾女網友性交　21歲社區主任罪成押9.28判刑

報稱任職社區主任的青年，涉嫌於交友程式上假扮他人分別認識兩名女子後，套取女方資料再相約酒店見面，在酒店時上演「大龍鳳」，以假身份在電話上稱要公開女方資料等為由，逼對方與他性交。該社區主任否認威脅促致他人作非法的性行為等4罪，早前經審訊後被區院法官姚勳智裁定當中3罪表證成立，姚官今（23日）裁定該3罪均罪成。姚官認為在合理推論下，被告就是該兩名假身份男子且威脅兩名事主與他性交。姚官決定先提取被告的背景報告，並還押至9月28日判刑。

21歲被告黃煒龍，被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為及1項非禮罪，涉及當時均26歲的女事主X及Y。涉及X的控罪指被告於2021年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為。涉及Y的則包括3項控罪，控罪指被告於2021年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內兩度以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為，及在同日同地非禮Y。除非禮罪，其餘3罪早前已被裁定表證成立。

被告被指分別假扮成William及黃子豪，在網上結識兩名事主後，分別約他們到酒店，卻以真身赴會用該2個假身份以電話發訊息稱要公開女方資料威脅2人與被告性交。執法人員於被告單位發現3部手機，內有William與黃威嚇兩人的訊息及Y在酒店房的相片。辯方質疑人員在沒有手令下檢獲手機，手機及其資料不應呈堂。

法官裁決指即使沒有手機資料仍可從其他證供推論出被告就是黃及William。因該2人士可於不在場下得知酒店房內的對話，事主遭威脅性交時，被告又自行加插很多不同說話加強威脅說服力，被告本人亦完全不似受到威脅。William亦能夠獲取Y在酒店房的相片，故在種種證據推論下，已能證明被告就是該兩名男子，並威脅事主與他性交；手機可否呈堂方面，法官認同因當時時間緊迫，怕資料會被刪除，即使沒有手令人員仍可檢取手機，內裏的資料亦可呈堂。

案件編號：DCCC 628/2022