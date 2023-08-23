16校董反對規程增損聲譽條文　港大稱去年9月已傳閱通過

香港大學建議修訂《2023年香港大學規程（修訂）規程》，加入「損害大學聲譽」的行為作為其中一項可由校長給予紀律委員會的投訴等。對於16名港大校董早前向立法會法案委員會提交意見書，強烈反對港大修訂規程中增加嘅條文，港大書面回應修例建議於去年9月「按慣例」傳閱諮詢校董會，只收到3名成員反對，故按「大多數意見」進行修例。

港大在書面回應中指出，多間本地大學及海外大學亦有類似「損害大學聲譽的行為」的規定，又指委任紀律委員會成員的程序，目的為提高靈活性，避免過往難以找到所有成員都能出席的會議時段。至於學生小組的成員，回覆指參選完全自願，難以保證學生的參與程度，以及是否能選出30席，故教務會「有實際需要任命可能是通過選舉產生以外方式產生的學生成員」以填補空缺。

針對修訂規程的建議，港大重申相關修訂已於去年9月按慣例經港大校董會以傳閱文件方式考慮，並予以批准，而根據校董會成員表達的大多數意見，校董會不支持召開特別會議，並正式批准校務委員會建議的規程修訂。