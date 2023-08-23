初選案被告余慧明首作供　稱若政府放低身段「願與政府對話」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（23日）在西九龍法院（暫代高院）續審。已解散的組織醫管局員工陣線前主席、還押中的余慧明首日出庭自辯，她是本案最後一名作供的被告。余強調「攬炒」是手段而非目的，若政府願意放下傲慢態度，她會以高姿態方式和政府談判。

庭上展示余慧明所寫的文章〈踏上這攬炒旅途〉，內容談到制度內及制度外的「攬炒」，包括組織「大三罷」，又寫到「爭取35席後為手段，然後全面否決所有政府提出的議案為目的」。余今在庭上承認，文章確寫得不夠清晰，表明她只是想擺姿勢，無意恐嚇，強調「攬炒」和三罷都不是目的，而是爭取五大訴求及雙普選的手段。她說，議會內的「攬炒」，是要令政府不可任意通過其想通過的議案。

文章又寫到「凝聚力量發動全民三罷，令社會停擺，向醫管局及政權作出強而有力的控訴」。余稱所謂「控訴」，指的是2019年社會事件中，大量示威者遭拘捕檢控，卻無官員問責落台，無執法人員要負責；同時間，她認為醫管局站在政權一方，而醫管局處理罷工及疫情的手法亦欠佳。余重申，她會在法律容許的框架下抗爭，她願意與政府對話，重點在於政府放低身段及傲慢態度。

案件編號：HCCC 69/2022